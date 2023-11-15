Готівковий євро дорожчає швидше за долар. Курси валют у банках

У середу, 15 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 7 коп. і склав 37,30 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. — до 37,83 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,7 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,05 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 32 коп. і складає 39,93 грн. Курс продажу піднявся на 40 коп. — до 40,95 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,4 грн, а максимальний – 42 грн.

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