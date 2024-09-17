Налоги для банков. Укрэксимбанк и Sense Bank нужно будет докапитализировать на 3 млрд грн

После повышения налогов два госбанка будут нуждаться в докапитализации на 3 млрд грн

Фото: Sense Bank

Если Верховная Рада введет повышение налога на прибыль банков до 50%, два государственных банка – Укрэксимбанк и Sense Bank придется докапитализировать деньгами из бюджета. Об этом в интервью Forbes заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В этом году НБУ перешел на новые требования к структуре капитала банков, которые на 100% отвечают европейским подходам.

"Мы предусматривали, что банки используют прибыль для органического выполнения этих требований", – отметила Рожкова. "Но если с прибыли банков ретроспективно взыскать 50% (а не 25%, как прописано в законе сейчас) за весь 2024 год, два госбанка – Укрэксимбанк и Sense Bank – нарушат требование к капиталу", – заявила замглавы НБУ.

Это потребует дополнительной докапитализации за бюджетные средства.

"Мы оценили эту потребность в 3 млрд грн", – уточнила Рожкова.

17 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении налогов на 58 млрд грн в этом году и 137 млрд в следующем.

В законопроект о повышении налогов №11416-д хотят добавить пункт о налогообложении доходов банков, но НБУ и Минфин категорически против этого.

По словам заместителя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослава Железняка, голосование по законопроекту во втором чтении ожидается в середине октября, а введение – "задним числом" с 1 октября".