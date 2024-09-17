Податки для банків. Укрексімбанк та Sense Bank треба буде докапіталізовувати на 3 млрд грн

Після підвищення податків два держбанки потребуватимуть докапіталізації на 3 млрд грн

Фото: Sense Bank

Якщо Верховна Рада запровадить підвищення податку на прибуток банків до 50%, два державні банки – Укрексімбанк та Sense Bank доведеться докапіталізувати грошима з бюджету. Про це в інтерв’ю Forbes заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Цьогоріч НБУ перейшов на нові вимоги до структури капіталу банків, що на 100% відповідають європейським підходам.

"Ми передбачали, що банки використають прибуток для органічного виконання цих вимог", – зазначила Рожкова.

"Але якщо з прибутку банків ретроспективно стягнуть 50% (а не 25%, як прописано в законі зараз) за увесь 2024 рік, двоє держбанків – Укрексімбанк та Sense Bank – порушать вимогу до капіталу", – заявила заступниця голови НБУ.

Це потребуватиме додаткової докапіталізації бюджетним коштом.

"Ми оцінили цю потребу у 3 млрд грн", – уточнила Рожкова.

17 вересня 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення податків на 58 млрд грн цього року та 137 млрд наступного.

У законопроєкт про підвищення податків №11416-д хочуть додати пункт про оподаткування прибутків банків, але НБУ та Мінфін категорично проти цього.

За словами заступника парламентського комітету з податків та фінансів Ярослава Железняка, голосування щодо законопроєкту в другому читанні очікується у середині жовтня, а запровадження – "заднім числом" з 1 жовтня".