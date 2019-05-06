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06.05.2019, 12:25

Дело Привата. НБУ не добился снятия ареста с активов Коломойского

Дело Привата. НБУ не добился снятия ареста с активов Коломойского

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда об аресте активов "приватовцев", которые находятся в залоге НБУ

Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку (НБУ) в снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, пишет Finbalance со ссылкой на данные судебного реестра.

Суд сохранил арест активов, наложенный Печерским райсудом Киева в феврале. Речь идет о зерновом терминале Бориваж, заводе Биола, офисном здании телеканала 1+1, самолете Boeing 767-300, земельных участках в Буковеле и в Одесской области, а также другой многочисленной недвижимости, которую передали экс-акционеры Привата в ипотеку/залог для НБУ как обеспечение долгов банка по рефинансированию.

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В ходе судебного процесса НБУ настаивал, что февральский арест "приватовских" активов подлежит отмене, учитывая, что Печерский райсуд Киева в 2017 году уже накладывал арест на то же имущество.

Также в НБУ заявляли, что повторный арест спорных активов Коломойского не позволяет удовлетворить требования Нацбанка за счет залога.

22 марта в рамках дела о выводе из ПриватБанка 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного от НБУ до национализации, был снова арестован ряд активов "приватовских" структур. Нацбанк заявлял о намерении оспорить арест. 

С 2008 по 2016 год (до национализации) ПриватБанк привлекал у НБУ кредиты рефинансирования на общую сумму 19 млрд грн. ГПУ расследует растрату этих денег должностными лицами банка. По данным следствия, в 2014 году ПриватБанк выдал кредиты 42 компаниям-нерезидентам, связанным с группой "Приват", под залог имущественных прав. Прокуратура считает сделки фиктивными.

В середине апреля Окружной и Печерский райсуды Киева приняли решения в пользу Коломойского в ключевых исках по делу о национализации ПриватБанка. 19 апреля олигарх подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева к НБУ и ПриватБанку.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, дело о рефинансировании
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