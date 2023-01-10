Нацбанк не видит причин для национализации бывшего Альфа-Банка, теперь – Сэнс Банка

Национальный банк не видит признаков неплатежеспособности Сэнс Банка (бывший – Альфа-Банк) и потому не видит причин для его национализации. Об этом заявила первая заместитель главы НБУ Катерина Рожкова в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что национализация системно важного банка возможна только в том случае, если банк будет признан неплатежеспособным.

"На сегодняшний день мы не видим признаков, которые угрожали бы платежеспособности Альфа-Банка", – сказала Рожкова.

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По ее словам, только в случае потери ликвидности банка НБУ будет вынужден признать его неплатежеспособным и во избежание потрясений на финрынке может выйти с предложением в Кабмин по национализации этого финучреждения.

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В январе-ноябре 2022 года наиболее существенно активы на рынке упали в Сэнс Банке — на 41,94 млрд грн (-36,2%) до 73,77 млрд грн. Это произошло прежде всего путем сокращения гривневых активов банка на 31 млрд грн (-45,3%) до 37,39 млрд грн.

Сэнс Банк, в декабре "просел" с 6 на 10 строчку. Убыток банка за 11 месяцев 2022 составил 5,1 млрд грн.

В декабре НБУ оштрафовал Сэнс Банк на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга.

Верховная Рада 6 октября приняла за основу и в целом законопроект, значительно упрощающий национализацию системно важного банка. Таких в Украине 14, но под прицелом конкретный Альфа-Банк российского олигарха Михаила Фридмана. Национализация Альфа-Банка может повторить процедуру ПриватБанка.

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Наталія Софієнко

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