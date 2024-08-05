Нацбанк повысил официальный курс евро сразу на 50 копеек
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 6 августа, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 3 коп. и составляет 41,1966 за 1 доллар.
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По отношению к евро национальная валюта подешевела на 50 коп. и составляет 45,1474 за 1 евро.
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