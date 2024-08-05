Нацбанк підвищив офіційний курс євро одразу на 50 копійок
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 6 серпня, курс гривні відносно долара зміцнився на 3 коп. і становить 41,1966 за 1 долар.
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Стосовно євро національна валюта подешевшала на 50 коп. і становить 45,1474 за 1 євро.
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