Нацбанк підвищив офіційний курс євро одразу на 50 копійок

Євро знову коштує більше ніж 45 грн. Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 6 серпня

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 6 серпня, курс гривні відносно долара зміцнився на 3 коп. і становить 41,1966 за 1 долар.

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Стосовно євро національна валюта подешевшала на 50 коп. і становить 45,1474 за 1 євро.