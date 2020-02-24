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Нацбанк скупил на рынке $125 млн

Нацбанк скупил на рынке $125 млн
24.02.2020, 12:23

Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 17-21 февраля составили $125 млн

Национальный банк 17-21 февраля выкупил с межбанковского валютного рынка $125 млн, что на $40,5 млн меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что $50 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по лучшей цене, а $75 млн - по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

Неделю назад НБУ скупил $165,5 млн. В то же время продажу валюты НБУ не осуществлял. Всего с начала 2020 года НБУ приобрел на валютном рынке уже более $1 млрд, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют $295 млн.

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Яковенко Катерина
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НБУ покупка валюты
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