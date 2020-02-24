Нацбанк скупил на рынке $125 млн

Национальный банк 17-21 февраля выкупил с межбанковского валютного рынка $125 млн, что на $40,5 млн меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные НБУ.
Отмечается, что $50 млн Нацбанк купил в ходе интервенций по лучшей цене, а $75 млн - по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
Неделю назад НБУ скупил $165,5 млн. В то же время продажу валюты НБУ не осуществлял. Всего с начала 2020 года НБУ приобрел на валютном рынке уже более $1 млрд, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют $295 млн.
Читайте также: Из чего состоят резервы Украины: инфографика НБУ