Нацбанк вводит в оборот квадратную серебряную монету, посвященную цифровизации — фото

Фото: Минцифры/telegram

Национальный банк презентовал новую памятную монету "Цифрова держава". Монета номиналом 10 гривен квадратной формы изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла – 31,1 грамма, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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"Украина демонстрирует, что цифровая трансформация – необходимый шаг для развития современных государств. И даже в условиях войны мы продолжаем свой путь к новым технологиям, разрушаем барьеры между людьми и сервисами как государственными, так и финансовыми", — прокомментировал выпуск монеты глава НБУ Андрей Пышный.

На аверсе памятной монеты "Цифрова держава" в центре композиции размещен малый Государственный Герб Украины, окруженный электронной сетью. Эта комбинация символизирует Украину как единую цифровую систему, монолитное и целостное государство, с помощью новейших технологий объединившее все аспекты жизни своих граждан.

На реверсе монеты изображена схематическая карта Украины, созданная из цифр двоичного кода. Этот код не случаен – в нем зашифровано название UKRAINE (слева вертикально), которое можно расшифровать, проследив путь от каждой отдельной буквы до соответствующей последовательности цифр. Внизу справа — надпись "цифрова держава", на которую наведен стилизованный курсор компьютерной "мышки". Композиция символизирует базу цифрового мира, подчеркивая значимость технологий для развития страны.

Фото: пресс-служба НБУ

Дизайн монеты создал художник Андрей Сагач.

Монета "Цифрова держава" введена в обращение 13 декабря 2024 года. Тираж – до 7500 штук. Купить памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 9 января 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов: Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, ПУМБ и Ощадбанк.