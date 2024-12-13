Нацбанк вводить в обіг квадратну срібну монету, присвячену цифровізації — фото

Фото: Мінцифри/telegram

Національний банк презентував нову пам'ятну монету "Цифрова держава". Монета номіналом 10 гривень квадратної форми виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу – 31,1 грама, повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими", – прокоментував випуск монети голова НБУ Андрій Пишний.

На аверсі пам'ятної монети "Цифрова держава" у центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об'єднала всі аспекти життя своїх громадян.

На реверсі монети зображено схематичну карту України, створену з цифр двійкового коду. Цей код не випадковий – у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Внизу праворуч — напис "цифрова держава", на який наведено стилізований курсор комп'ютерної "мишки". Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

Фото: пресслужба НБУ

Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.

Монету "Цифрова держава" введено в обіг 13 грудня 2024 року. Тираж – до 7500 штук. Купити пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів: Укргазбанк, ПриватБанк, Таскомбанк, ПУМБ та Ощадбанк.