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Остановлен оборот акций Укрсоцбанка

Остановлен оборот акций Укрсоцбанка
23.09.2019, 09:06

НКЦБФР решила остановить оборот простых акций и привилегированных именных акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила оборот акций Укрсоцбанка.

Решения об остановке простых именных акций и привилегированных именных акций приняты 19 сентября.

  • 10 сентября акционеры Альфа-Банка одобрили слияние с Укрсоцбанком. Полностью завершить слияние планируется в октябре.
  • 12 сентября НБУ разрешил Укрсоцбанку присоединиться к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.
  • Глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.

 

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