Остановлен оборот акций Укрсоцбанка

НКЦБФР решила остановить оборот простых акций и привилегированных именных акций
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку остановила оборот акций Укрсоцбанка.
Решения об остановке простых именных акций и привилегированных именных акций приняты 19 сентября.
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10 сентября акционеры Альфа-Банка одобрили слияние с Укрсоцбанком. Полностью завершить слияние планируется в октябре.
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12 сентября НБУ разрешил Укрсоцбанку присоединиться к Альфа-Банку по упрощенной процедуре.
- Глава правления Укрсоцбанка, генеральный менеджер Альфа-Банка Иван Свитек, который курировал процесс слияния банков, покидает пост. Новым генеральным менеджером Альфа-Банка станет управляющий директор Альфа-Банк Беларусь Рафал Ющак.