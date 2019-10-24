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НБУ анонсировал новые требования к банкам по раскрытию информации

НБУ анонсировал новые требования к банкам по раскрытию информации
24.10.2019, 13:59

Регулятор планирует создать новые требования к банкам по раскрытию информации

Национальный банк Украины планирует принять к концу ноября новые требования к банкам по раскрытию информации. Об этом сообщила глава управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук. 

"Сейчас люди не могут качественно сравнивать информацию (об услугах и продуктах банков – Ред.) с сайтов банков и с сайтов, которые сравнивают это информацию. Она вводит в заблуждение потребителей, которые не могут сравнивать стоимость, риски или пользу для себя от того или иного продукта", - сказал она.

Лобайчук напомнила, что недавно был принят закон, который дал "мандат НБУ на защиту прав потребителей и полный инструментарий для работы с банками и не банками с 1 июля 2020 года".

"На исполнение этого закона мы очень надеемся до конца ноября принять требования к банкам по стандартам раскрытия информации. По сути, мы приведем практически все продукты банков к общему знаменателю, который можно будет сравнить", - добавила представитель Нацбанка.

По ее словам, банки должны будут выполнить новые требования регулятора в течение трех-шести месяцев.

"За нарушения мы будем использовать те инструменты влияния, которые у нас есть, и таким образом воспитывать и потребителей и банковские учреждения", - заключила Лобайчук.

  • В сентябре Верховная Рада приняла законопроект №1085-1 о защите прав потребителей финансовых услуг.16 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Документ позволил НБУ и другим финансовым регуляторам штрафовать банки за нарушения прав потребителей.
  • Управление НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг было создано в конце мая 2019 года.

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