НБУ будет судится с банком Альянс из-за махинаций с ОВГЗ, на которых заработал нардеп

Национальный банк Украины оспорит в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на банк Альянс. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк Альянс на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

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НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Результатом операций стало получение физлицами искусственной инвестиционной прибыли, а юрлицами – инвестиционного убытка.

В частности, 16 физлиц клиентов банка, среди которых один народный депутат 7-го созыва, близкое к нему лицо, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс банка, получили искусственную прибыль на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было обналичено в кассе банка.

"Согласно с судебному постановлению, служебные лица АО "Банк Альянс", действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух фондовых бирж, брокеров, отдельных физ- и юрлиц, провели операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета". Такие действия направлены на маскировку незаконного происхождения средств на сумму более 86 млн грн", – говорится в сообщении НБУ.

Подобные операции описаны в Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмирует Нацбанк.

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Роман Брыль

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