НБУ еще не согласовал набсоветы двух госбанков

Национальный банк Украины (НБУ) пока не согласовал наблюдательные советы государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка. Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

"Мы еще не получили от новых членов набсоветов пакеты документов на согласование. Надеемся, что в ближайшее время они поступят, и мы сможем приступить к процессу согласования", - заявила Рожкова.

По ее словам, формирование набсоветов госбанков - это только начало реформы корпоративного управления госбанков. "Надеемся, что это поможет нам вместе с руководством госбанков проработать вопросы повышения их эффективности", - добавила замглавы НБУ.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 26 ноября избрал двух членов наблюдательных советов Ощадбанка и Укрэксимбанка. До этого Кабмин назначил троих независимых членов набсовета Ощадбанка и одного в Укрэксимбанк.

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В соответствии со статьей 7 Закона "О банках и банковской деятельности" набсовет госбанка состоит из девяти членов, из которых шесть членов - независимые, а три - представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады. Срок полномочий членов набсовета составляет три года.