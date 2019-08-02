НБУ готовится к IBAN. Что изменится с 1 ноября

Национальный банк Украины обновит требования к формированию межбанковского электронного расчетного документа. Эти изменения предусмотрены проектом постановления НБУ "О внесении изменений в Инструкцию о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте".

Как сообщает пресс-служба НБУ, это будет сделано в связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN.

С 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "код банка", поскольку международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию о коде банка.

Планируется, что в межбанковском электронном расчетном документе также будет исключен этот реквизит.

Напомним, с 5 августа в Украине стартует внедрение стандарта IBAN.

Нацбанк с 1 апреля 2019 года планировал внедрить международный номер банковского счета IBAN. Но потом, по просьбе банковского сообщества, перенес внедрение IBAN на 5 августа.