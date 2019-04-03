НБУ хочет изменить условия выдачи лицензий инкассаторам

Национальный банк Украины намерен уточнить отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке планируют:

Реклама

уточнить перечень документов, представляемых юрлицом для подтверждения полномочий руководителей;

уменьшить срок аренды помещений (кассовых узлов) и кассовой техники для обработки и хранения наличности;

определить порядок отмены и восстановления Нацбанком разрешения на осуществление юрлицом операций по обработке и хранению наличных.





Для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления НБУ "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".

Документ вносит изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденное постановлением НБУ от 24 декабря 2015 года №926.

В Нацбанке принимают замечания и предложения к проекту Постановления до 3 мая 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.

Напомним, 2 апреля НБУ ввел тарифы на такие услуги в сфере лицензирования операций по инкассации: тариф на услугу по выдаче юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации - 39 820 грн; тариф за предоставление услуги по получению согласия на осуществление операций по обработке и хранению наличных - 32 130 грн.

Ранее в НБУ рассказали, как компании стать инкассатором. Для этого нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии, среди которых надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. В январе Нацбанк разрешили хранить наличные небанковским инкассаторам.