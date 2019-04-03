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03.04.2019, 16:12

НБУ хочет изменить условия выдачи лицензий инкассаторам

НБУ хочет изменить условия выдачи лицензий инкассаторам

Нацбанк изменит порядок выдачи лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации

Национальный банк Украины намерен уточнить отдельные вопросы порядка выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке планируют:

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  • уточнить перечень документов, представляемых юрлицом для подтверждения полномочий руководителей;
  • уменьшить срок аренды помещений (кассовых узлов) и кассовой техники для обработки и хранения наличности;
  • определить порядок отмены и восстановления Нацбанком разрешения на осуществление юрлицом операций по обработке и хранению наличных.

Для этого регулятор разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления НБУ "Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации".

Документ вносит изменения в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденное постановлением НБУ от 24 декабря 2015 года №926.

В Нацбанке принимают замечания и предложения к проекту Постановления до 3 мая 2019 года на почтовый или электронный адрес НБУ.

Напомним, 2 апреля НБУ ввел тарифы на такие услуги в сфере лицензирования операций по инкассации: тариф на услугу по выдаче юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации - 39 820 грн; тариф за предоставление услуги по получению согласия на осуществление операций по обработке и хранению наличных - 32 130 грн.

Ранее в НБУ рассказали, как компании стать инкассатором. Для этого нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии, среди которых надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. В январе Нацбанк разрешили хранить наличные небанковским инкассаторам.

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Теги: инкассатор
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