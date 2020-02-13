НБУ изменил критерии оценки вероятности дефолта банков и физлиц

Национальный банк (НБУ) пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете кредитных рисков. Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 11 февраля 2020-го №17.
Внесенные изменения предусматривают:
- актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков-нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;
- увеличение периода, за который банк должен проанализировать результата деятельности банка-должника, с шести до 12 месяцев;
- дополнение с учетом норм Налогового кодекса перечня источников доходов должника-физлица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.
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