НБУ изменил критерии оценки вероятности дефолта банков и физлиц

Национальный банк (НБУ) пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете кредитных рисков. Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 11 февраля 2020-го №17.

Внесенные изменения предусматривают:

- актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков-нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;

- увеличение периода, за который банк должен проанализировать результата деятельности банка-должника, с шести до 12 месяцев;

- дополнение с учетом норм Налогового кодекса перечня источников доходов должника-физлица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

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В октябре 2019-го в силу вступил Кодекс о банкротстве , внедряющий в Украине институт банкротства физических лиц. Для юрлиц процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов.

Первым украинцем, который объявил себя банкротом , стал "друг Пашинского" и глава набсовета обанкротившегося Фортуна-Банка Сергей Тищенко.

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