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Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов

НБУ одобрил назначение главы правления Райффайзен Банка Аваль

НБУ одобрил назначение главы правления Райффайзен Банка Аваль
04.10.2019, 14:44

Нацбанк утвердил кандидатуру Александра Писарука

Национальный банка Украины 1 октября одобрил назначение Александра Писарука на должность председателя правления АО Райффайзен Банк Аваль.

Как сообщает пресс-служба банка, Писарук официально вступил на должность 3 октября.

Александру Писаруку 54 года, у него 27-летний опыт работы в банковском секторе, включая руководящие должности в ведущих международных банках, НБУ и Международном валютном фонде (МВФ).

  • В конце августа наблюдательный совет Райффайзен Банка Аваль принял решение назначить Писарука новым председателем правления. Кандидатуру должен был согласовать Нацбанк.
  • Его предшественник - Владимир Лавренчук - занимал должность предправления в течение 14 лет. После отставки Лавренчук заявил, что ему интересна работа в наблюдательном совете одного из государственных банков. 

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Райффайзен Банк Аваль обслуживает 2,5 млн клиентов. На конец 2018 года у банка было порядка 500 отделений по всей стране. Прибыль финучреждения за прошлый год перевалила за 5 млрд грн, 3,6 млрд грн направили на выплату дивидендов.

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Александр Писарук Райффайзен Банк Аваль Владимир Лавренчук
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