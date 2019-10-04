НБУ одобрил назначение главы правления Райффайзен Банка Аваль

Национальный банка Украины 1 октября одобрил назначение Александра Писарука на должность председателя правления АО Райффайзен Банк Аваль.

Как сообщает пресс-служба банка, Писарук официально вступил на должность 3 октября.

Александру Писаруку 54 года, у него 27-летний опыт работы в банковском секторе, включая руководящие должности в ведущих международных банках, НБУ и Международном валютном фонде (МВФ).

В конце августа наблюдательный совет Райффайзен Банка Аваль принял решение назначить Писарука новым председателем правления. Кандидатуру должен был согласовать Нацбанк.

Его предшественник - Владимир Лавренчук - занимал должность предправления в течение 14 лет. После отставки Лавренчук заявил, что ему интересна работа в наблюдательном совете одного из государственных банков.

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Райффайзен Банк Аваль обслуживает 2,5 млн клиентов. На конец 2018 года у банка было порядка 500 отделений по всей стране. Прибыль финучреждения за прошлый год перевалила за 5 млрд грн, 3,6 млрд грн направили на выплату дивидендов.