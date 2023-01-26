UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ не собирается менять курс гривны: Нет никаких оснований

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 15:55
НБУ не собирается менять курс гривны: Нет никаких оснований - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны. Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге по поводу решений правления НБУ по монетарной политике.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он пояснил, что валютный рынок остается стабильным, несмотря на сезонное увеличение интервенций в декабре и январе, а спред между официальным и наличным курсом находится в приемлемых пределах.

"Увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи. Ярким свидетельством тому является состояние международных резервов. Мы закончили год с объемом $28,5 млрд, по результатам января ожидаем около $30 млрд", – сказал он.

"Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки курса", – сказал он.

Стратегической целью НБУ остается возврат к плавающему курсу, добавил Гелетий.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ курс гривни курс доллара Юрий Гелетий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 