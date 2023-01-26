НБУ не собирается менять курс гривны: Нет никаких оснований

Национальный банк пока не видит оснований для изменения фиксированного курса гривны. Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге по поводу решений правления НБУ по монетарной политике.

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Он пояснил, что валютный рынок остается стабильным, несмотря на сезонное увеличение интервенций в декабре и январе, а спред между официальным и наличным курсом находится в приемлемых пределах.

"Увеличение интервенций полностью компенсируется получением международной помощи. Ярким свидетельством тому является состояние международных резервов. Мы закончили год с объемом $28,5 млрд, по результатам января ожидаем около $30 млрд", – сказал он.

"Резервов достаточно, и сейчас нет никаких оснований для перепривязки курса", – сказал он.

Стратегической целью НБУ остается возврат к плавающему курсу, добавил Гелетий.

Фиксированный курс гривны к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.

Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривну, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$. Наличный курс на 26 января находится выше 40 грн/$.

В начале сентября НБУ заявил, что пока не видит необходимости дальнейшей девальвации, с тех пор эту позицию регулярно подтверждают все представители Нацбанка.

Андрій Водяний

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