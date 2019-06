НБУ обжаловал решение о незаконности проверки в ПриватБанке

Национальный банк Украины 14 июня подал в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины жалобу на решения судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в ПриватБанке накануне его вывода с рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напоминают, что 13 мая Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на решение Окружного админсуда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера ПриватБанка кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Вместе с кассационной жалобой Нацбанк подал ходатайство о приостановлении действия указанных решений судов до окончания их пересмотра в кассационном порядке Верховным Судом.

НБУ предоставил Верховному Суду аргументы, на которые стоит обратить внимание.

По-первых, регулятор считает, что суды нарушили дискреционные полномочия Национального банка. "Проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, - не только одна из приоритетных задач регулятора, что является составляющей обеспечения финансовой стабильности в Украине, но и относится к исключительным полномочиям Национального банка, закрепленным Законом Украины "О Национальном банке. Именно поэтому ни один другой субъект или орган, в том числе и суд, не может вмешиваться в осуществление субъектом властных полномочий своей компетенции, в частности, определения даты и оснований необходимых для проведения внеплановой проверки банков", - подчеркивают в НБУ.

Второй аргумент: Нацбанк не нарушил права истца компании Triantal Investments Ltd. В НБУ отмечают, что компания Triantal Investments Ltd не была уполномочена представлять ПриватБанк, в частности, оспаривая распоряжение Нацбанка о проведении инспекционной проверки. "За судебной защитой нарушенного права банка может обратиться только его акционер - владелец контрольного пакета акций (более 50% акций) и исключительно в интересах и от имени банка. Тогда как истцу - компании Triantal Investments Ltd - до национализации ПриватБанка принадлежало только 16,817% его акций", - говорится в сообщении.

Также в Нацбанке обратили внимание на то, что ПриватБанк допустил сотрудников НБУ к проведению проверки и предоставил доступ к помещениям и документов банка. "В связи с этим истец утратил право на обжалование распоряжения Национального банка о проведении проверки. Кроме того, в подобных правоотношениях уже сложилась практика Верховного Суда, когда истец, допустив должностных лиц контролирующего органа к проведению проверки, лишается права на обжалование приказа о проведении проверки", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ говорят, что регулятор имел основания для проведения инспекционной проверки ПриватБанка, так как одним из основных оснований для внеплановой инспекционной проверки в банке является существенное ухудшение его финансового состояния.

В Нацбанке напоминают, что результаты диагностического обследования ПриватБанка в 2015 году показали существенное ухудшение его финансового состояния, создав правовые предпосылки для выполнения мероприятий финансового оздоровления банка и проверки их выполнения в будущем во время внеплановой проверки.

Еще одним основанием для проведения проверки в банке является наличие фактов, которые могут свидетельствовать о совершении им рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов.

"Принимая решение о проведении внеплановой проверки в ПриватБанке, Национальный банк намеревался проверить выполнение банком мероприятий, направленных на его финансовое оздоровление и проверить, не осуществляет ли он рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и других кредиторов", - отмечают в НБУ.

На основании всех аргументов, Нацбанк "считает решения судов предыдущих инстанций незаконными, необоснованными, принятыми при неполном исследовании всех обстоятельств дела, в связи с чем подлежащими отмене".

Ранее НБУ попросил Высший совет правосудия привлечь к ответственности судей ОАСК и Печерского райсуда.

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

