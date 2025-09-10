НБУ обновил порядок регистрации коллекторских компаний: что изменится с 15 сентября
Национальный банк Украины внес изменения в Положение о регистрации коллекторских компаний. Соответствующее постановление №113 от 5 сентября 2025 года вступает в силу с 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Изменения направлены на уточнение процедур и документов, которые подаются для получения статуса коллекторской компании. В частности, обновлено:
- признаки небезупречной деловой репутации компаний, их владельцев и руководителей;
- сведения, которые вносятся в реестр коллекторских компаний;
- формы документов для подачи в НБУ.
Из-за расширения перечня признаков небезупречной репутации, коллекторские компании в течение шести месяцев после вступления в силу новых правил должны подать в НБУ письменное заверение о проверке своих руководителей и владельцев существенного участия. Если же будут выявлены признаки сомнительной репутации, компании должны предоставить анкету с описанием бизнес-намерений.
Регулятор объясняет, что обновленный порядок должен сделать процесс регистрации более прозрачным и повысить требования к участникам рынка.
- В Украине действуют законы, регулирующие коллекторную деятельность: Закон №1349-IX по защите должников при урегулировании просроченной задолженности (он известен как "коллекторский закон"); Закон №1734-VIII "О потребительском кредитовании" (он определяет перечень лиц и учреждений, которые могут осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам).
- В соответствии с первым такими компаниями занимается Национальный банк. Однако жалобы на работу финансовых компаний по возврату долгов все еще измеряются тысячами.
Комментарии (0)