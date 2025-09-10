НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній: що зміниться з 15 вересня
Національний банк України вніс зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній. Відповідна постанова №113 від 5 вересня 2025 року набирає чинності з 15 вересня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зміни спрямовані на уточнення процедур і документів, які подаються для набуття статусу колекторської компанії. Зокрема, оновлено:
- ознаки небездоганної ділової репутації компаній, їхніх власників і керівників;
- відомості, що вносяться до реєстру колекторських компаній;
- форми документів для подання до НБУ.
Через розширення переліку ознак небездоганної репутації, колекторські компанії протягом шести місяців після набрання чинності нових правил повинні подати до НБУ письмове запевнення про перевірку своїх керівників і власників істотної участі. Якщо ж буде виявлено ознаки сумнівної репутації, компанії мають надати анкету з описом бізнес-намірів.
Регулятор пояснює, що оновлений порядок має зробити процес реєстрації прозорішим та підвищити вимоги до учасників ринку.
- В Україні діють закони, що регулюють колекторну діяльність: Закон №1349-IX щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості (він відомий як "колекторський закон"); Закон №1734-VIII "Про споживче кредитування" (він визначає перелік осіб та установ, що можуть здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами).
- Відповідно до першого такими компаніями опікується Національний банк. Однак скарги на роботу фінансових компаній з повернення боргів все ще вимірюються тисячами.
Коментарі (0)