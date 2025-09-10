НБУ оновив порядок реєстрації колекторських компаній: що зміниться з 15 вересня

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Національний банк України вніс зміни до Положення про реєстрацію колекторських компаній. Відповідна постанова №113 від 5 вересня 2025 року набирає чинності з 15 вересня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зміни спрямовані на уточнення процедур і документів, які подаються для набуття статусу колекторської компанії. Зокрема, оновлено:

ознаки небездоганної ділової репутації компаній, їхніх власників і керівників;

відомості, що вносяться до реєстру колекторських компаній;

форми документів для подання до НБУ.

Через розширення переліку ознак небездоганної репутації, колекторські компанії протягом шести місяців після набрання чинності нових правил повинні подати до НБУ письмове запевнення про перевірку своїх керівників і власників істотної участі. Якщо ж буде виявлено ознаки сумнівної репутації, компанії мають надати анкету з описом бізнес-намірів.

Регулятор пояснює, що оновлений порядок має зробити процес реєстрації прозорішим та підвищити вимоги до учасників ринку.