НБУ обновил список системно важных банков

Национальный банк обновил перечень системно важных банков и вместо Укрсоцбанк включил в него Альфа-Банк.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, количество банков осталось неизменна и составляет 14 учреждений:

В НБУ напоминаю, что для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости. Среди требований: дополнительно к нормативу достаточности капитала они должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 года и будет зависеть от значения показателя системной важности банка. В частности, он составит 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАС Банка, Универсал Банка, ОТП Банка, Пивденного и Кредобанка; 1,5% - для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка и 2% - для ПриватБанка.

Кроме того, системные банки должны разработать планы восстановления деятельности, что позволит стабилизировать их работу в условиях кризиса.

Также эти банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - не более 20% (для банков, которые не являются системно важными он установлен на уровне 25%).

Перечень банков утвержден решением НБУ от 3 марта 2020 года № 155-рш.

В июне 2019 НБУ изменил методологию определения системно важных банков. А через месяц Нацбнк расширил перечень таких банков с трех до 14. С 2016 года неизменно определялись три банка - ПриватБанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк.

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