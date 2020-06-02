НБУ оштрафовал банк Тигипко почти на 2,4 млн грн

В мае Национальный банк Украины применил санкции к ТАСкомбанку и Поликомбанку, а также к финансовой компании "Вэй Фор Пэй" за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

ТАСкомбанк оштрафован на более 2,36 млн грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, не тщательное изучение клиентов, непостоянный анализ финансовых операций клиентов банка с учетом риск ориентированных подходов в течение 2017-2018 годов.

В НБУ уточняют, что клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств из банка Юнисон, который на момент проведения финопераций был отнесен к неплатежеспособным.

Кроме того, ТАСкомбанк получил письменное предупреждение за не выявленные/несвоевременно выявленные факты принадлежности клиентов к публичным лицам; проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.

Поликомбанк оштрафован на 300 000 грн за надлежащий анализ финансовых операций клиентов.

Финансовая компания "Вэй Фор Пэй" оштрафована на 51 000 грн за непредоставление небанковским финучреждением на запрос НБУ информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

В апреле НБУ оштрафовал на 300 000 грн Полтава-банк, а Креди Агриколь Банк и МИБ получили письменные предупреждения.

В марте штраф получили банки РВС, Украинский капитал и Укрэксим, ПроКредит Банк - письменное предостережение. В феврале оштрафованы ПИБ, А-Банк и Львов на общую сумму в 1 млн грн. В январе штраф 2,3 млн грн получил Аккордбанк.

28 апреля вступил в силу новый Закон о финансовом мониторинге. В связи с чем Нацбанк опубликовал требования к банкам и разъяснил правила их выполнения.

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