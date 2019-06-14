НБУ оспорил отстранение Рожковой Барышевским райсудом

Национальный банк 14 июня ходатайствовал об отмене решения Барышевского районного суда Киевской области относительно отстранения первой замглавы НБУ Катерины Рожковой от выполнения служебных обязанностей. Райсуд должен рассмотреть жалобу Нацбанка до 19 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Юристы НБУ считают, что суд грубо нарушил нормы процессуального и материального права - жалоба основана на этих нарушениях. В Нацбанке при этом не видят правовых оснований для выполнения судебного запрета.

"Судом установлен запрет Екатерине Рожкове, как физическому лицу-гражданину, участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, а также совершать и/или выполнять любые действия, связанные с выполнением этих полномочий, - напомнил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук. - Рожкова выполняет свои полномочия исключительно как должностное лицо Национального банка, а не физическое лицо-гражданин, что исключает даже теоретическую возможность выполнения установленных судом запретов".

Комментируя различия правового статуса физического и должностного лиц, НБУ ссылается на определение Окружного административного суда Киева от 5 февраля 2019 по делу об обеспечении иска относительно и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Юристы Нацбанка до сих пор не получили постановление Барышевского райсуда, отмечается в сообщении. Детали резулятивной части регулятору сообщило письмом неназванное физлицо.

Ранее Рожкова прокомментировала решение Барышевского районного суда: "Мы не получили решение. На сегодняшний день я работаю, а в случае получения такого решения, Национальный банк будет его оспаривать в законном порядке".

Накануне в НБУ сообщили, что получили письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Рожковой исполнять возложенные на нее обязанности первого заместителя главы НБУ.

В прошлом году Дарницкий суд отстранил замглавы НБУ Катерину Рожкову от исполнения обязанностей по иску депутата Игоря Луценко.