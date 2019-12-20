НБУ отчитался о рекордной прибыли банков

В январе-ноябре платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти в три раза превышает показатель прошлого года (19,9 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, доходы банков за 11 месяцев выросли на 23% до 222,1 млрд грн, расходы - на 2% до 163,1 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли в НБУ называют рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн; рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млр грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.