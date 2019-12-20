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НБУ отчитался о рекордной прибыли банков

НБУ отчитался о рекордной прибыли банков
20.12.2019, 11:48

В Нацбанке называют основными факторами роста прибыли высокую операционную эффективность и низкие отчисления в резервы

В январе-ноябре платежеспособные банки получили 59 млрд грн чистой прибыли, что почти в три раза превышает показатель прошлого года (19,9 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, доходы банков за 11 месяцев выросли на 23% до 222,1 млрд грн, расходы - на 2% до 163,1 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли в НБУ называют рост чистых процентных доходов банков на 13% до 73 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 15% до 40 млрд грн; положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -15,7 млрд грн; рекордно низкий объем отчислений банками в резервы – 8,6 млр грн против 21,7 млрд грн в прошлом году.

  • По данным Минфина, по итогам III квартала прибыль госбанков превысила 30 млрд грн, что вдвое больше прибыли этих банков за весь 2018 год.
  • По данным НБУ, по итогам III квартала платежеспособные банки получили 48,4 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн).
  • В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

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НБУ прибыль банков
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