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НБУ отрицает причастность сотрудников к схемам в Сбербанке

НБУ отрицает причастность сотрудников к схемам в Сбербанке
14.01.2020, 18:38

В Нацбанке назвали неправдивой информацию о причастности сотрудников к схемным операциям Сбербанка

Национальный банк (НБУ) опровергает причастность сотрудников регулятора к схемным операциям в Сбербанке Украина. Об этом говорится в заявлении Нацбанка, опубликованном на его сайте.

"Указанная информация является некорректной, не соответствует действительности и негативно влияет на репутацию центрального банка страны, его служащих и подрывает доверие к регулятору", - сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что именно его сотрудники обнаружили схемы с импортными и экспортными операциями в Сбербанке, расследование которых сейчас проводит прокуратура. Информацию о них регулятор передал правоохранителям в октябре 2018 года.

Также Нацбанк проинформировал органы банковского надзора других государств о выявленных в процессе осуществления надзора схемах в Сбербанке.

НБУ напоминает, что в связи с нарушениями в 2017 году наложил штраф на Сбербанк в размере 12 млн грн и в 2018-м - на 94 млн грн. Последний штраф банк сейчас оспаривает в суде.

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