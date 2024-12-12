НБУ оценил количество кредитов на новую энергогенерацию: не 1 ГВт, но результаты хорошие

Банки уже финансируют проекты по генерации на сотни мегаватт

Электроэнергия (Фото – Depositphotos)

С начала лета банки открыли кредитные линии на 8 млрд грн для финансирования проектов генерации 400 МВт электроэнергии.

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Об этом на брифинге 12 декабря, в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net, рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

"Хорошие на самом деле результаты [...] С июня (2024 года. – Ред.) по настоящий момент открыто (банками. – Ред.) финансирование на сумму свыше 8 млрд грн. Это фактически 400 МВт (генерации. – Ред.), которые были профинансированы в рамках меморандума по кредитной поддержке возобновления украинской энергетики", – сказал он.

Глава НБУ добавил, что кроме генерации финансируются и проекты по накоплению энергии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2024 года во время выступления на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине заявил, что у страны есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году.