Нацбанк оцінив кількість кредитів на нову енергогенерацію: не 1 ГВт, але результати гарні

Банки вже фінансують проєкти з генерації на сотні мегават

Електроенергія (Фото – Depositphotos)

З початку літа банки відкрили кредитні лінії на 8 млрд грн для фінансування проєктів з генерації 400 МВт електроенергії.

Про це на брифінгу 12 грудня, у відповідь на питання кореспондента LIGA.net, розповів голова НБУ Андрій Пишний.

"Гарні насправді результати [...] З червня (2024 року. – Ред.) і до сьогодні відкрито (банками. – Ред.) фінансування на суму понад 8 млрд грн. Це фактично 400 МВт (генерації. – Ред.), які були профінансовані в межах меморандуму щодо кредитної підтримки відновлення української енергетики", – сказав він.

Голова НБУ додав, що окрім генерації фінансуються і проєкти з накопичення енергії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у червні 2024 року під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України у Берліні заявив, що країна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цьогоріч.