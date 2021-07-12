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НБУ отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

12.07.2021, 09:40
НБУ отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Национального банка Украины к ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и передал Нацбанку имущественный комплекс, оборудование и транспорт ТЭЦ в счет погашения 1,5 млрд грн задолженности банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.     

Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго, которому принадлежал обанкротившийся банк Финансы и Кредит, уточняют в издании.  

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Согласно решению суда, имущество ТЭЦ в последствии будет продано на публичных торгах по цене, не ниже оценочной.  

Долг банка Финансы и Кредит перед Нацбанком составляет 6,7 млрд грн. 

  • В конце 2020 года НБУ отсудил ряд объектов недвижимости у компании и завода Жеваго в Киеве.      

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Роман Брыль
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Константин Жеваго Национальный банк Украины хозсуд киева Белоцерковская ТЭЦ
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