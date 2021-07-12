НБУ отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ
Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск Национального банка Украины к ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" и передал Нацбанку имущественный комплекс, оборудование и транспорт ТЭЦ в счет погашения 1,5 млрд грн задолженности банка Финансы и Кредит. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.
Белоцерковскую ТЭЦ связывают с Константином Жеваго, которому принадлежал обанкротившийся банк Финансы и Кредит, уточняют в издании.
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Согласно решению суда, имущество ТЭЦ в последствии будет продано на публичных торгах по цене, не ниже оценочной.
Долг банка Финансы и Кредит перед Нацбанком составляет 6,7 млрд грн.
- Жеваго был бенефициаром банка Финансы и Кредит, признанного неплатежеспособным в 2015 году. Бизнесмена подозревают в отмывании денег и хищении 2,5 млрд грн банка. Суть подозрений ГБР читайте в материале: Жеваго в розыске. Олигарх реально может оказаться за решеткой?
- 21 января 2021 года Белоцерковская ТЭЦ проиграла суд налоговой службе на 736 млн грн.
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