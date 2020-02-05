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НБУ отсудил у компании Жеваго недвижимость в центре Киева

НБУ отсудил у компании Жеваго недвижимость в центре Киева
05.02.2020, 17:51

Суд разрешил продать на аукционе имущество Киевмедпрепарата в счет погашения кредита по рефинансу банка Финансы и Кредит

Хозяйственный суд Киева 24 января удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) к компании Киевмедпрепарат и постановил в счет погашения долга банка Финансы и Кредит по рефинансированию взыскать недвижимость. Об этом пишет Finbalance.

Суд разрешил продать на аукционе имущество Киевмедпрепарата, предоставленное банком в залог. В частности, корпус №2О общей площадью 10 182 кв. м по адресу: Киев, ул. Саксаганского, 139.

При этом цена продажи должна быть "не ниже обычных цен на такой вид имущества на основании оценки, проведенной субъектом оценочной деятельности или независимым экспертом".

По данным НБУ, на начало ноября 2019 года долг Финансы и кредит по рефинансу составил 6,7 млрд грн.

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НБУ Константин Жеваго Финансы и Кредит киевмедпрепарат
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