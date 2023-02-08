НБУ отверг слухи, будто он угрожает санкциями не ушедшим из РФ банкам: Это неправда

В социальных сетях начали распространять слухи, будто Национальный банк угрожает применить меры влияния против украинских банков тех международных финансовых групп, которые продолжают работать в России. Национальный банк и лично его глава Андрей Пышный заявили, что это ложь.

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"Эта информация не соответствует действительности. Мы ценим работу банков Украины, которые являются "дочками" международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую победу", – говорится в заявлении регулятора.

Национальный банк считает, что причастность европейских компаний к экономике России ядовита, но наказывать за это украинские банки он не собирается.

"В распространении такой недостоверной информации мы видим умышленную попытку изменения акцентов на "санкции" относительно украинских банков. Подчеркиваем, мандат НБУ – обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в РФ", – заявил регулятор.

10 января НБУ призвал западные банки выполнить свои обещания и окончательно уйти из России и Беларуси.

Это заявление появилось после того, как стало известно, что "дочки" иностранных банков предоставляют кредитные каникулы для воюющих в Украине россиян.

17 января Financial Times написала, что более 40 западных банков не могут выйти с российского рынка на приемлемых условиях из-за указа российского диктатора Владимира Путина, запрещающего соглашения без одобрения властей.

Андрій Водяний

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