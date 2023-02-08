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НБУ отверг слухи, будто он угрожает санкциями не ушедшим из РФ банкам: Это неправда

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 15:56
НБУ отверг слухи, будто он угрожает санкциями не ушедшим из РФ банкам: Это неправда - Фото
Фото: Facebook / Андрей Пышный

В социальных сетях начали распространять слухи, будто Национальный банк угрожает применить меры влияния против украинских банков тех международных финансовых групп, которые продолжают работать в России. Национальный банк и лично его глава Андрей Пышный заявили, что это ложь.

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"Эта информация не соответствует действительности. Мы ценим работу банков Украины, которые являются "дочками" международных финансовых групп, считаем их важными участниками украинского банковского рынка, видим их патриотическую позицию и вклад в общую победу", – говорится в заявлении регулятора.

Национальный банк считает, что причастность европейских компаний к экономике России ядовита, но наказывать за это украинские банки он не собирается.

"В распространении такой недостоверной информации мы видим умышленную попытку изменения акцентов на "санкции" относительно украинских банков. Подчеркиваем, мандат НБУ – обеспечение финансовой стабильности, а значит, наши шаги направлены на поддержание стабильной деятельности банков в Украине и стимулирование принятия решений на уровне штаб-квартир международных групп по прекращению работы в РФ", – заявил регулятор.

Андрій Водяний
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Андрей Пышный НБУ банки
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