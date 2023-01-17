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Западные банки не могут уйти из России на приемлемых условиях из-за указа Путина – FT

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 10:43
Западные банки не могут уйти из России на приемлемых условиях из-за указа Путина – FT - Фото
Фото: depositphotos.com

Более 40 западных банков не могут выйти из российского рынка на приемлемых условиях из-за указа российского диктатора Владимира Путина, запрещающего сделки без одобрения властей, пишет Financial Times. Банки, которые пытаются согласовать выход, опасаются, что их российские активы очень дешево получат олигархи, связанные с Кремлем.

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"Есть некоторые очень влиятельные россияне с тесными связями с Кремлем, они пытаются использовать свое влияние, чтобы перехватить активы бегущих иностранцев", – рассказал источник издания.

Кроме того, от банков требуют значительных скидок – условием для выхода с российского рынка является продажа актива с дисконтом не менее 50%.

FT приводит список из 45 банков из "недружественных" России стран, которые до сих пор сохраняют там присутствие. Крупнейшие из них по размеру активов – это австрийский Raiffeisen Bank International, итальянский UniCredit, американский Citigroup.

Пока что единственным примером успешного выхода иностранного банка из российского актива после начала полномасштабной войны стала продажа Росбанка группой Societe Generale. Ей еще в апреле удалось договориться с олигархом Владимиром Потаниным, владевшим банком в 2006-2011 годах.

"Мы сделали это очень-очень быстро – помогло то, что мы продали тому, кто хорошо знал банк. Мы даже получали звонки с поздравлениями от конкурентов, которые говорили, как удачно и организованно мы смогли избавиться от актива", – сказал FT один из топ-менеджеров SocGen.

Но даже в этом случае SocGen была вынуждена списать 3,3 миллиарда евро.

Другие подобные соглашения стали невозможны после выхода путинского указа, позволяющего банкам уйти с российского рынка только после специального разрешения.

Британский банк HSBC, уже договорившийся о продаже российской "дочки" Экспобанк, ждет, пока покупатель договорится с Кремлем. В Citigroup решили просто свернуть бизнес: он продал портфель розничных кредитов другому банку и планирует до конца первого квартала 2023 года остановить предоставление большинства банковских услуг.

UniCredit изучает варианты, но не хочет просто дарить актив. Какие планы у Raiffeisen, до сих пор неизвестно.

Андрій Водяний
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Raiffeisen Bank International Россия владимир путин банки UniCredit Citigroup
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