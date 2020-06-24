НБУ предоставил банкам дополнительную возможность избежать санкций

Члены правления Национального банка Украины (НБУ) или профильных комитетов будут проводить очные встречи с представителями банков до того, как регулятор применит санкции по отношению к банкам. Нововведение НБУ закреплено в положении о применении Нацбанком методов влияния, предусмотренных постановлением от 22.06.2020 № 79. Изменения вступили в силу 24 июня 2020 года.

Эта процедура, уверены в НБУ, даст возможность банкирам объяснить причины возникших в банке проблем или высказать свои возражения. Аргументация банкиров будет учитываться регулятором при вынесении окончательного решения по определению метода влияния на банк.

Теперь в протоколе вынесения санкционного решения появится новый пункт: "оценка и выводы". Решения также будет включать в себя разъяснение адекватности применения метода влияния.

В положении НБУ также уточнил критерии причисления банка к категории проблемных при наличии конфликта интересов. Если между собственниками существенной доли в банке есть противоречия и это вредит деятельности банка, то он будет признан проблемным.

Нововведения призваны повысить прозрачность принятия решений НБУ, а также привести его в соответствие к нормам закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№590-IX), (т.н. "антиколомойский" закон, - ред.). В НБУ напомнили, что этот закон усовершенствует процедуры принятия решений регулятором, что позволяет определять проблемные банки на ранних стадиях. Также закон №590-IX предоставляет дополнительные механизмы государству при выведении банка с рынка.

13 мая Рада приняла "антиколомойский" закон, 23 мая он вступил силу

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