НБУ продает 45 тонн выведенных из оборота монет

Национальный банк Украины продаст на аукционе лом выведенных из оборота монет номиналом 1, 2, 5, 25 и 50 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Это уже четвертый аукцион по продаже лома монет, организованный НБУ. Регулятор объявляет аукционы по мере накопления выведенных из оборота или изношенных монет.

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Утилизация монет происходит на банктнотно-монетном дворе НБУ. На специальном оборудовании с монет стирают изображения. Образовавший лом продается на аукционе преимущественно для переплавки.

Дата аукциона назначена на 21 мая. Стартовая цена монетного лома – 345 456 грн.

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымались из наличного обращения. Со 2 октября монеты номиналом 25 копеек также изъяты из оборота.

24 сентября 2020 года НБУ выставил на аукцион в электронной торговой системе ProZorro лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня старого образца общим весом 40 тонн.

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Роман Брыль

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