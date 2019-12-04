НБУ просит Разумкова наказать Дубинского за маты - документ

Национальный банк (НБУ) направил письмо в Верховную Раду с просьбой выяснить, является ли депутат Александр Дубинский автором оскорбительных сообщений в соцсетях в адрес руководства НБУ, и дать правовую оценку его действиям. Об этом говорится в письме Нацбанка к спикеру Рады, а также главам регламентного и финансового комитетов.

В НБУ обращают внимание на сообщения на странице Dubinsky.pro в социальной сети Facebook и приложении Telegram, в которых в грубой и нецензурной форме комментируется иск НБУ к Дубинскому о защите деловой репутации.

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Регулятор просит установить, является ли депутат Дубинский автором этих сообщений, и в случае подтверждения авторства – дать правовую оценку его действиям и принять меры для их предотвращения в будущем.

Скриншот: Dubinsky.pro/Telegram

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