НБУ расширил сроки рефинасирования банков и список возможного залога

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Отмечается, что первый тендер с удлиненным сроком рефинансирования состоится в следующую пятницу.
Расширен также перечень допустимого залога для привлечения банками таких кредитов. В частности, в залоговый пул могут быть включены корпоративные облигации, выпущенные под госгарантии, и муниципальные облигации. Также эти же бумаги можно будет использовать для операций репо с НБУ.
Изменения утверждены постановлениями НБУ №53 и №54 от 23 апреля, которые вступают в силу 27 апреля.
В Нацбанке отмечают, что изменения направлены прежде всего на поддержку достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина. Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до пяти лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.
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