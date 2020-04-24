НБУ расширил сроки рефинасирования банков и список возможного залога

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что первый тендер с удлиненным сроком рефинансирования состоится в следующую пятницу.

Расширен также перечень допустимого залога для привлечения банками таких кредитов. В частности, в залоговый пул могут быть включены корпоративные облигации, выпущенные под госгарантии, и муниципальные облигации. Также эти же бумаги можно будет использовать для операций репо с НБУ.

Изменения утверждены постановлениями НБУ №53 и №54 от 23 апреля, которые вступают в силу 27 апреля.

В Нацбанке отмечают, что изменения направлены прежде всего на поддержку достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина. Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до пяти лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.

18 марта НБУ анонсировал введение долгосрочного рефинансирования банков на срок до пяти лет, чтобы поддержать ликвидность банковской системы.

тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования будут проводиться два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам Кроме того, НБУ объявил о том, что

23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку с 10% до 8%. По словам главы НБУ Якова Смолия, решение принято с учетом значительного замедления инфляции в марте-апреле (2,3% в марте), а также необходимости стимулирования экономики, которая пострадала из-за карантинных ограничений.



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