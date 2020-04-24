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НБУ расширил сроки рефинасирования банков и список возможного залога

НБУ расширил сроки рефинасирования банков и список возможного залога
24.04.2020, 17:12

Регулятор разрешил включать в залоговый пул корпоративные облигации, выпущенные под госгарантии, и муниципальные облигации

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что первый тендер с удлиненным сроком рефинансирования состоится в следующую пятницу.

Расширен также перечень допустимого залога для привлечения банками таких кредитов. В частности, в залоговый пул могут быть включены корпоративные облигации, выпущенные под госгарантии, и муниципальные облигации. Также эти же бумаги можно будет использовать для операций репо с НБУ.

Изменения утверждены постановлениями НБУ №53 и №54 от 23 апреля, которые вступают в силу 27 апреля.

В Нацбанке отмечают, что изменения направлены прежде всего на поддержку достаточной ликвидности в банковской системе в условиях пандемии и карантина. Кроме этого, вместе с ожидаемым введением в мае долгосрочного рефинансирования на срок до пяти лет они будут способствовать поддержке реального сектора экономики.

  • 18 марта НБУ анонсировал введение долгосрочного рефинансирования банков на срок до пяти лет, чтобы поддержать ликвидность банковской системы.
  • Кроме того, НБУ объявил о том, что тендеры по размещению депозитных сертификатов и предоставление краткосрочных кредитов рефинансирования будут проводиться два раза чаще, то есть каждую неделю по пятницам.
  • 23 апреля Нацбанк снизил учетную ставку с 10% до 8%. По словам главы НБУ Якова Смолия, решение принято с учетом значительного замедления инфляции в марте-апреле (2,3% в марте), а также необходимости стимулирования экономики, которая пострадала из-за карантинных ограничений.

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Анна Андреева
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