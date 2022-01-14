НБУ расширяет условия для валютных операций: что изменится

Национальный банк (НБУ) расширяет возможности проведения операций на платежном и финансовых рынках с 15 января, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на утвержденные нормы постановлением правления НБУ №3 от 13 января.

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Отмечается, что НБУ разрешил операции на платежном и финансовых рынках с небанковскими учреждениями – инвестиционными фирмами. Раньше валютные операции можно было производить только с банками.

Соответствующий шаг позволит обеспечить равные условия для участников вторичного рынка ОВГЗ, усилить конкуренцию между ними, расширить возможности для розничных инвесторов и будет способствовать повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг.

Кроме того, с 15 января НБУ разрешит банкам зачислять физическим лицам в Украине на их текущие счета в национальной валюте переводы, поступившие из-за границы в иностранной валюте с использованием корреспондентских счетов банков. На сегодняшний день такие условия действовали только для трансграничных переводов через международные платежные системы.

Также банки получат возможность не засчитывать на текущие счета граждан иностранную валюту, приобретенную ими на указанные цели, а сразу осуществлять дальнейшее перевод этой валюты с транзитного счета банка. Эта норма упростит процедуру перевода в незначительном размере за границу для оплаты продукции, работ и услуг для собственного потребления.

В декабре 2021 года глава Совета НБУ сообщал, что вклады физлиц в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) выросли до исторического максимума в 24 млрд грн во всех валютах.

Руководители крупнейших банков и небанковских финучреждений улучшили оценку текущего состояния финансового сектора Украины до рекордного уровня с мая 2018 года.

В 2021 году международные резервы Украины выросли на 6% или на $1,8 млрд в 2021 году по сравнению с предыдущим годом до $30,9 млрд.

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Наталия Фреик

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