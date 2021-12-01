Состояние финансового сектора пока лучшее за три года – опрос НБУ

Руководители крупнейших банков и небанковских финучреждений улучшили оценку текущего состояния финансового сектора Украины до рекордного уровня с мая 2018 года – от введения опроса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на результаты опроса по системным рискам финансового сектора за ноябрь 2021 года.

Почти 40% топ-менеджеров убеждены, что ситуация в финсекторе за прошедшие полгода улучшилась.

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Впервые респонденты оценили устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям выше среднего уровня. Большинство руководителей финучреждений не ожидали ухудшения состояния финансового сектора в следующие шесть месяцев, в то же время пятая часть опрошенных прогнозировали его улучшение, говорится в сообщении.

Респонденты по-прежнему считали главным источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы.

Риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны впервые с начала опроса вошел в тройку наибольших рисков, отмечают в НБУ.

Оценки влияния экономических факторов в дальнейшем улучшались, хотя заметно выросли инфляционные риски.

Новые факторы рисков "карантинные противоэпидемические меры" и "климатические изменения" заняли восьмое и восемнадцатое места соответственно. В целом склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода несколько повысилась. Следующий Опрос о системных рисках финансового сектора будет опубликован в мае 2022 года.

Опрос проводился с 10 по 24 ноября 2021 года. Участие в нем приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 3 инвестиционных компаний.

Опрос о системных рисках финансового сектора изучает, как крупнейшие банки и небанковские финансовые учреждения воспринимают текущие и потенциальные риски для финансового сектора и проводится Национальным банком Украины дважды в год. Его результаты отражают, как топ-менеджеры финучреждений оценивают состояние финансового сектора за прошедшие шесть месяцев и чего ждут следующие полгода.

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Наталия Софиенко

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