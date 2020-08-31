НБУ рефинансировал три банка на 930 млн грн
31.08.2020, 17:52
Фото: Facebook/Кредобанк
Национальный банк Украины удовлетворил заявки трех банков на рефинансирование сроком на 84 дня на общую сумму 930 млн грн по процентной ставке 6% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Рефинансирование получили: Кредобанк (600 млн грн), КБ "Акордбанк" (320 млн грн) и Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, 10 млн грн).
В августе НБУ уже предоставлял финансирование Акордбанку и УБРР на 450 млн грн и 50 млн грн соответственно.
Всего, за текущий месяц Нацбанк выдал банкам 24 кредита долгосрочного рефинансирования. Самый крупный из них – Укрэксимбанку в размере 2,89 млрд грн.
- 18 марта 2020 годла НБУ ввел долгосрочное рефинансирование банков.
- 8 мая НБУ провел первый тендер на долгосрочное рефинансирование на общую сумму 2,4 млрд грн.
- 17 августа НБУ рефинансировал банков на 4,7 млрд грн. Большая часть ушла в Укрэксимбанк.
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