НБУ рефинансировал три банка на 930 млн грн

Национальный банк Украины удовлетворил заявки трех банков на рефинансирование сроком на 84 дня на общую сумму 930 млн грн по процентной ставке 6% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Рефинансирование получили: Кредобанк (600 млн грн), КБ "Акордбанк" (320 млн грн) и Украинский банк реконструкции и развития (УБРР, 10 млн грн).

В августе НБУ уже предоставлял финансирование Акордбанку и УБРР на 450 млн грн и 50 млн грн соответственно.

Всего, за текущий месяц Нацбанк выдал банкам 24 кредита долгосрочного рефинансирования. Самый крупный из них – Укрэксимбанку в размере 2,89 млрд грн.

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Роман Брыль

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