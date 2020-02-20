Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ смягчил требования к нормативу краткосрочной ликвидности

НБУ смягчил требования к нормативу краткосрочной ликвидности
20.02.2020, 12:22

НБУ разрешил не работающим с валютой банкам рассчитывать LCR в валюте для надзора, но без обязательства соблюдать его значение на уровне 100%

Национальный банк уточнил требования к выполнению норматива LCR (коэффициент покрытия ликвидностью) в иностранной валюте для банков, соотношение обязательств которых в иностранной валюте до всех обязательств составляет менее 5%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такие банки продолжат рассчитывать LCR в иностранной валюте для целей надзора, но без обязательства соблюдать его значение на уровне 100%.

В Нацбанке считают, что это уменьшит регуляторные нагрузки на банки, которые не работают с иностранной валютой.

Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Сейчас норматив LCR установлен по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют в размере 100%. Этот норматив обязателен с 1 декабря 2018 года.

Напишите нам
НБУ LCR ликвидность банка норматив краткосрочной ликвидности коэффициент покрытия ликвидностью
Комментарии
Последние новости
 