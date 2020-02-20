НБУ смягчил требования к нормативу краткосрочной ликвидности

Национальный банк уточнил требования к выполнению норматива LCR (коэффициент покрытия ликвидностью) в иностранной валюте для банков, соотношение обязательств которых в иностранной валюте до всех обязательств составляет менее 5%.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такие банки продолжат рассчитывать LCR в иностранной валюте для целей надзора, но без обязательства соблюдать его значение на уровне 100%.

В Нацбанке считают, что это уменьшит регуляторные нагрузки на банки, которые не работают с иностранной валютой.

С 2021 года для определения уровня ликвидности банка НБУ вводит коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

В октябре 2019 года Нацбанк ужесточил условия предоставления кредита для экстренной поддержки ликвидности банка.

С 1 сентября прошлого года Нацбанк отменил экономические нормативы мгновенной (Н4) и текущей ликвидности (Н5). Решение принято в связи с переходом банков к расчету коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария. Сейчас норматив LCR установлен по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют в размере 100%. Этот норматив обязателен с 1 декабря 2018 года.