НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса: появился новый "заемный" лимит

Фото: НБУ

Национальный банк с 14 января 2026 года смягчил ряд валютных ограничений для бизнеса, сообщила пресс-служба НБУ.

Ключевое новшество – введение нового "заемного" лимита.

Он позволит компаниям, которые привлекают новые кредиты или займы из-за рубежа после 1 января 2026 года, использовать эти средства для погашения "старых" кредитов и займов (полученных до 20 июня 2023 года) и выплаты процентов по ним.

В рамках "заемного" лимита также можно будет закрывать старые импортные контракты (с поставкой до 23 февраля 2021 года), возвращать нерезиденту-покупателю предоплату за товар (уплаченную до 23 февраля 2021 года), финансировать зарубежные подразделения и выводить дивиденды сверх действующих лимитов.

В то же время НБУ устанавливает предохранители – это ограничения по процентной ставке, запрет досрочного погашения, привязка операций к банку, через который поступил кредит, и пр.

Вторая часть изменений касается переводов валюты на счета физических лиц в иностранных банках для возмещения средств за возвращенный и непоставленный товар.

Третий блок – технические уточнения валютного надзора.