НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу: з'явився новий "позиковий" ліміт

Фото: НБУ

Національний банк з 14 січня 2026 року пом'якшив низку валютних обмежень для бізнесу, повідомила пресслужба НБУ.

Ключова новація – запровадження нового "позикового" ліміту.

Він дозволить компаніям, які залучають нові кредити чи позики з-за кордону після 1 січня 2026 року, використовувати ці кошти для погашення "старих" кредитів та позик (одержаних до 20 червня 2023 року) й виплати процентів за ними.

У межах "позикового" ліміту також можна буде закривати старі імпортні контракти (з постачанням до 23 лютого 2021 року), повертати нерезиденту-покупцю передоплату за товар (сплачену до 23 лютого 2021 року), фінансувати закордонні підрозділи й виводити дивіденди понад чинні ліміти.

Водночас НБУ встановлює запобіжники – це обмеження за відсотковою ставкою, заборона дострокового погашення, прив’язування операцій до банку, через який надійшов кредит тощо.

Друга частина змін стосується переказів валюти на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений і непоставлений товар.

Третій блок – технічні уточнення валютного нагляду.