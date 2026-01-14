НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу: з'явився новий "позиковий" ліміт
Національний банк з 14 січня 2026 року пом'якшив низку валютних обмежень для бізнесу, повідомила пресслужба НБУ.
Ключова новація – запровадження нового "позикового" ліміту.
Він дозволить компаніям, які залучають нові кредити чи позики з-за кордону після 1 січня 2026 року, використовувати ці кошти для погашення "старих" кредитів та позик (одержаних до 20 червня 2023 року) й виплати процентів за ними.
У межах "позикового" ліміту також можна буде закривати старі імпортні контракти (з постачанням до 23 лютого 2021 року), повертати нерезиденту-покупцю передоплату за товар (сплачену до 23 лютого 2021 року), фінансувати закордонні підрозділи й виводити дивіденди понад чинні ліміти.
Водночас НБУ встановлює запобіжники – це обмеження за відсотковою ставкою, заборона дострокового погашення, прив’язування операцій до банку, через який надійшов кредит тощо.
Друга частина змін стосується переказів валюти на рахунки фізичних осіб в іноземних банках для відшкодування коштів за повернений і непоставлений товар.
Третій блок – технічні уточнення валютного нагляду.
- Попередній пакет валютних пом'якшень був 6 серпня 2025 року. Крім того, у вересні НБУ дозволив операторам поштового зв’язку та міжнародним перевізникам здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів у США.
Коментарі (0)