НБУ уже не влияет на судебные дела Коломойского с ПриватБанком – Рожкова

Национальный банк Украины (НБУ) больше не имеет существенного влияния на судебные процессы вокруг национализации ПриватБанка между государством и экс-собственниками банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом в интервью LIGA.net заявила первая замглавы Нацбанка Катерина Рожкова, отвечая на вопрос, выгодна ли Коломойскому ее потенциальная отставка.

"НБУ был вовлечен активно в самом начале, когда после национализации, например, передавал документы в правоохранительные органы, – сказала Рожкова. – Сейчас Приват ведет все процессы самостоятельно. Главное, чтобы его менеджмент и набсовет сохраняли свою независимость".

ПриватБанк в декабре 2017 года обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших собственников в выводе $2,5 млрд. В ноябре 2018 года Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно это дело, но признал ПриватБанк жертвой масштабных мошеннических действий. Приват подал апелляцию на это решение. В октябре 2019-го Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу ПриватБанка.

В июне этого года Высокий суд Лондона назначил слушания в рамках рассмотрения по существу иска ПриватБанка к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову на $3 млрд на 1 марта 2022 года.

В конце июля ПриватБанк подал второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск банка в отношении его бывших собственников.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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