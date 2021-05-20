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НБУ выиграл дело у акционеров двух ликвидированных банков: требовали 25 млн компенсации

20.05.2021, 12:02
НБУ выиграл дело у акционеров двух ликвидированных банков: требовали 25 млн компенсации - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Хозяйственный суд Киева признал безосновательными претензии акционеров банков Юнисон и Велес на получение компенсации за вывод банков с рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Нацбанк отозвал лицензию у банка Велес в 2015 году за системные нарушения и высокорисковые операции в сфере финмониторинга. В 2019 году руководство Велес подало иск против НБУ с требование возместить 14,4 млн грн за запрет возобновить деятельность банка.

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Банк Юнисон был отнесен к категории неплатежеспособных в 2016 году из-за непрозрачной структуры собственности. На момент принятия данного решения акционерами Юнисон было 11 компаний, зарегистрированных на Кипре, и ни одна из них не владела более 10% уставного капитала банка.

Один из акционеров Юнисон – кипрская Мелигант Груп – пыталась оспорить решение НБУ, но в 2018 году Верховный Суд признал законность отнесения банка к категории неплатежеспособных. Акционер подал повторный иск в хозсуд Киева с требованием к НБУ о выплате компенсации в 10 млн грн.  

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Роман Брыль
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Юнисон банк Национальный банк Украины банк Велес
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