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НБУ выступил против снижения комиссии за безналичные платежи

04.12.2020, 11:35
НБУ выступил против снижения комиссии за безналичные платежи - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины вступает категорически против введения государственного регулирования размера комиссий за экваиринг и интерчейндж. Позицию Нацбанка озвучил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе круглого стола, посвященному обсуждению законопроектов № 4178, сообщает пресс-служба НБУ на своей Facebook странице.  

В случае принятия данного законопроекта Нацбанк прогнозирует прекращение развития и, даже, сворачивания сети pos-терминалов, увеличение стоимости обслуживания банковских счетов и карт для населения и сворачивание программ лояльности.

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"Покрытие сети pos-терминалов в Украине почти в два раза ниже, чем в Европе: всего около 8 pos-терминалов на 1000 населения. При условии резкого, нерыночного снижения межбанковских комиссий, развитие платежной инфраструктуры может остановится. Ведь покупка и обслуживание терминалом в Украине происходит за счет интерчейнджа", – объяснил Шабан.

Резкое снижение комиссии также негативно отразится на конечных потребителях услуг: исчезнут бесплатные платежные карты, себестоимость создания которых банки компенсируют за счет межбанковской комиссии, добавил замглавы НБУ.

По его мнению, альтернативой резкому снижению стоимости комиссии может стать постепенное снижении комиссии банками и платежными системами.

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Роман Брыль
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Национальный банк Украины POS-терминал

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