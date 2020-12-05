НБУ зарегистрировал новую банковскую группу и назвал ее владельца
Национальный банк Украины зарегистрировал новую банковскую группу – Кредит Днепр. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В состав банковской группы вошли Банк Кредит Днепр, страховые компании СК Инго и СК Инго Жизнь, инвесткомпания КУА Геритидж Инвестмент Менеджмент, компании Украинская металлургическая компания и закрытый инвестфонд Смарт Капитал.
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Контролером банковской группы является Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, говорится в сообщении.
НБУ выдал разрешение Ярославскому приобрести 100% уставного капитала в Банк Кредит Днепр 30 июля 2020 года.
"Кредит Днепр стал 26-й банковской группой, признанной НБУ", – уточнили в пресс-службе Нацбанка.
- В апреле 2020 года АМКУ разрешил Ярославскому приобрести свыше 50% акций банка Кредит Днепр. 30 июля сделку утвердил НБУ.
- 3 августа компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая была единственным акционером банка Кредит Днепр, передала 100% его акции Александру Ярославскому, владельцу и президенту группы DCH. Прежним владельцем 100% статутного капитала банка Кредит-Днипро был бизнесмен Виктор Пинчук.
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