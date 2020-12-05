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НБУ зарегистрировал новую банковскую группу и назвал ее владельца

05.12.2020, 12:36
НБУ зарегистрировал новую банковскую группу и назвал ее владельца - Фото
Александр Ярославский (Фото: пресс-служба DCH)

Национальный банк Украины зарегистрировал новую банковскую группу – Кредит Днепр. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

В состав банковской группы вошли Банк Кредит Днепр, страховые компании СК Инго и СК Инго Жизнь, инвесткомпания КУА Геритидж Инвестмент Менеджмент, компании Украинская металлургическая компания и закрытый инвестфонд Смарт Капитал.

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Контролером банковской группы является Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, говорится в сообщении.

НБУ выдал разрешение Ярославскому приобрести 100% уставного капитала в Банк Кредит Днепр 30 июля 2020 года.

"Кредит Днепр стал 26-й банковской группой, признанной НБУ", – уточнили в пресс-службе Нацбанка.

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Роман Брыль
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Кредит Днепр Национальный банк Украины банковская группа

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