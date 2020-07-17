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Одиннадцать банков не соблюдают нормативы НБУ. Список

17.07.2020, 17:33
Одиннадцать банков не соблюдают нормативы НБУ. Список - Фото
Национальный банк Украины (Фото: пресс-центр НБУ)

Одиннадцать коммерческих банков нарушают нормативы Национального банка Украины. Об этом говорится в статистическом отчете НБУ. 

Больше всего нарушений нормативов – три - зафиксировано по отношению к Проминвестбанку. В частности, норматив Н7 – норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – (должен быть не более 25%) у Проминвестбанка – 68,6%. Этот норматив также нарушают Укрэксимбанк (33,7%), Индустриалбанк (68,3%), Мотор Банк (25,7%) и Мисто Банк (34,5%).

Норматив риска общей длинной открытой позиции (Л13-1, должен быть не более 10%) нарушал Проминвестбанк (116,7%), Ощадбанк (121,9%), ПриватБанк (92,9%) и Индустриалбанк (17,3%).

Проминвестбанк нарушил и норматив риска общей короткой открытой позиции (Л13-2, должен быть не более 10%). Показатель банка - 110%.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, должен быть не более 25%) нарушали Мегабанк (65,6%), Банк инвестиций и сбережений (42,8%), Первый инвестиционный банк (69,9%). Юнекс Банк (30,7%) и Мотор Банк (50,4%).

НБУ приводит данные на 1 июля 2020 года.

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Роман Брыль
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