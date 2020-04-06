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Карантин. НБУ продолжает смягчать требования к банкам

Карантин. НБУ продолжает смягчать требования к банкам
06.04.2020, 16:45

Нацбанк упростил конкурсный отбор руководителей банков, оставил один сценарий стресс-тестирования для банков, отсрочил введение некоторых нормативов

Национальный банк Украины смягчает требования к работе банков во время действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.  Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности Нацбанк:

  1. Разрешил руководителям и кандидатам на руководящие должности банков и небанковских финучреждений не проходить тестирование. Собеседования с кандидатами будут по видеосвязи.
  2. Разрешил не подавать в НБУ документы на бумажных носителях при условии их представления в электронном виде.
  3. Продлил сроки введения ряда требований по организации процесса управления проблемными активами. Перенес конечный срок введения всех требований на 30 ноября 2020. В то же время, банки должны до 30 апреля подготовить план работы с неработающими активами и взысканным имуществом, признанными банком на 1 марта 2020 года.
  4. Отсрочил введение банковскими группами декларации подверженности рискам на четыре месяца.
  5. При разработке и предоставлении банками планов возобновления деятельности, разрешил применять только один стресс-сценарий вместо трех. И он должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от коронавируса.
  6. Продлил конечный срок подачи планов возобновления деятельности для банков, которые не являются системно важными с 1 октября до 20 декабря 2020 года.

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Все эти изменения предусмотрены постановлением НБУ №46 от 3 апреля и вступают в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Анна Андреева
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НБУ карантин
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