НБУ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов

Национальный банк Украины рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке считают, что в связи с неблагоприятным макроэкономическим сценарием в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков. А также для поддержания кредитной деятельности, так как многие предприятия будут испытывать повышенную потребность в оборотных средствах, как в период карантина, так и после него.

НБУ ранее перенес внедрение требований о формировании буферов капитала, поэтому обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%). Регулятор напоминает, что законодательство запрещает банкам выплачивать или распределять капитал в любой форме, если это приведет к нарушению соответствующих нормативов Н2 и Н3.

По словам первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой, украинские банки достаточно капитализированы, ликвидны и готовы поддержать экономику в кризисное время. Поэтому регулятор рассчитывает на поддержку менеджмента и акционеров финучреждений.

В Нацбанке ожидают, что в течение шести месяцев можно будет оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала. Поэтому в октябре после повторной оценки ситуации Нацбанк определится, целесообразно ли сохранять эти рекомендации.