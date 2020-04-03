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НБУ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов

НБУ рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов
03.04.2020, 18:06

В Нацбанке считают, что временный отказ от дивидендов усилит финансовую устойчивость банков на время кризиса

Национальный банк Украины рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов как минимум до октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке считают, что в связи с неблагоприятным макроэкономическим сценарием в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков. А также для поддержания кредитной деятельности, так как  многие предприятия будут испытывать повышенную потребность в оборотных средствах, как в период карантина, так и после него.

НБУ ранее перенес внедрение требований о формировании буферов капитала, поэтому обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%). Регулятор напоминает, что законодательство запрещает банкам выплачивать или распределять капитал в любой форме, если это приведет к нарушению соответствующих нормативов Н2 и Н3.

По словам первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой, украинские банки достаточно капитализированы, ликвидны и готовы поддержать экономику в кризисное время. Поэтому регулятор рассчитывает на поддержку менеджмента и акционеров финучреждений.

В Нацбанке ожидают, что в течение шести месяцев можно будет оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала. Поэтому в октябре после повторной оценки ситуации Нацбанк определится, целесообразно ли сохранять эти рекомендации.

Анна Андреева
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